Intesa Sanpaolo rinnovato il Consiglio del territorio della Romagna

Si è insediato, con due new entry, il nuovodeldi, che resterà in carica per il triennio 2025-2028. Confermati il presidente Adriano Maestri e i consiglieri Paola Batani, Giancarlo Corzani, Giancarlo Guidi e Massimo Mazzavillani. Due, in rappresentanza del mondo imprenditoriale e del terzo settore, i consiglieri di nuova nomina, ovvero Davide Stefanelli (presidenteVem sistemi, nonché vicepresidente di Confindustriacon delega a Transizione digitale e innovazione) e Maurizia Squarzi (presidentecooperativa sociale Cavarei di Forlì). Il, del quale fa ovviamente parte anche la direttrice regionale Emilia-e Marche diAlessandra Florio, si riunisce come sin dalla sua costituzione presso la sede del Gruppo di CorsoRepubblica a Forlì.