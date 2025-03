Sportnews.eu - Internazionali di Roma: quando si gioca il torneo italiano. Programma completo

Leggi su Sportnews.eu

Dopo i primi tornei di gennaio e febbraio è iniziata la stagione 2025 del tennis mondiale:si giocheranno glidi?I primi tornei di gennaio e di febbraio hanno dato il via alla stagione 2025 del tennis mondiale, la United Cup e le sfide di Brisbane e di Hong Kong, e i recenti ATP di Dubai, hanno aperto le danze, introducendo i tennisti più quotati. Purtroppo, dopo l’ATP australiano, in questo periodo non abbiamo avuto modo di vedere il numero uno al mondo, Jannik Sinner, il quale sta scontando tre mesi di squalifica per il caso Clostebol.Tennista alla battuta (Sportnews.eu)Tuttavia, per la stagione 2025 ci sono importanti novità, e si prospetta un anno ricco di emozioni. Ad esempio, tra le novità troviamo il cambio di format nei tornei di Cincinnati, in Ohio, e in quello di Toronto, in Canada, dove la durata delsarà di dodici giorni, mentre i tornei di Dallas, Doha e Monaco saranno promossi all’ATP 500.