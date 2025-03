Laspunta.it - Interinali mandati a casa dalla Asl Rm6. Oggi autoconvocati a Borgo Garibaldi

Leggi su Laspunta.it

Non si danno per vinti i 38 lavoratoriche sono stativiaAsl Rm 6 senza neanche un motivo.sera alla mattina senza un perché.Un atto del Direttore Generale che è stato concordato con la Regione e con il Presidente Rocca, che viene a fare le passarelle nelle varie Asl tra cui quella ai Castelli, ma poi nella sostanza non pare brilli per migliorare le strutture e le condizioni della sanità pubblica.La vicenda dei 38comunque è di per se scandalosa, visto che le norme prevedono chiaramente che dopo 12 mesi di lavoro continuativo con lo stesso datore di lavoro, anche se interinale, c’è l’obbligo dell’assunzione a tempo indeterminato.Quindi la normativa sarebbe stata bypassataAsl Rm6 e dai diversi manager strategici e Direttori Generali che si sono susseguiti in questo arco temporale.