Inter-news.it - Inter, proiezione favorevole di Sky Sport sulla classifica finale! Il risultato

Leggi su Inter-news.it

In diretta su Sky Calcio Club Fabio Caressa ha presentato unadelladel campionato basata su calcoli algoritmici basati sui prossimi impegni di, Napoli e Atalanta. C’è una variabile da prendere in considerazione.ATTUALE – Lain questo momento sorride all’, che occupa la vetta con 58 punti. Il Napoli segue a 57, mentre l’Atalanta si trova a quota 55. Qualora la Juventus vincesse con il Verona all’Allianz Stadium arriverà a 52. Tutte sono vicine e il campionato sembra che si giocherà punto a punto fino alla fine della stagione. Per questo motivo Fabio Caressa ha presentato su Sky Calcio Club unadella graduatoriadella Serie A. Sono stati presi in considerazione gli impegni e gli avversari che le tre in cima dovranno affrontare.