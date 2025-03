Internews24.com - Inter, pesa il bilancio sugli scontri diretti: il dato che preoccupa i nerazzurri

Leggi su Internews24.com

di Redazione, unInzaghi:ilnegativoscontroin stagioneL’di Simone Inzaghi sta affrontando un’ottima stagione ma segnata da alcunezioni, specialmente per quanto riguarda ilnegativo nei confronticon le squadre di alta classifica. Questa situazione è emersa in modo evidente dopo diverse partite cruciali che hanno evidenziato le fragilità della squadra nerazzurra. Nonostante l’avesse iniziato la stagione con ambizioni elevate, le recenti prestazioni nei big match hanno lasciato delle perplessità riguardo alle capacità della squadra nel gestire le sfide contro le rivali più forti. Di seguito, le parole del Corriere della Sera.ILDEL CORRIERE DELLA SERA – «ll totale è di 13 gol presi dal 75’ in poi, che sono costati 7 punti in campionato, 1 punto in Champions e il primo trofeo stagionale.