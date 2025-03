Inter-news.it - Inter, persa freschezza! La panchina non aiuta – TS

Simone Inzaghi, a due giorni dal pareggio contro il Napoli, pensa senza sosta alla gara di mercoledì sera contro il Feyenoord in Champions League.RISERVA – Oltre ai gol presi, si legge su Tuttosport, l’deve fare i conti anche alle seconde linee che non sono adeguate quando si alza l’asticella della sfida. Nei cambi visti contro il Napoli, l’ha abbassato la qualità, senza essere troppo fresca. In sei big match ha raccolto la miseria di 4 pareggi, perdendo il derby d’andata (2-1 a San Siro) e a Torino contro la Juventus., tanti i possibili impegni da qui a fine aprileIMPEGNI – A questo si aggiunge il calendario, che sarà ancora pieno di impegni. Due mesi in cui ‘avrà impegni in più rispetto ad Atalanta e Napoli. L’partirà già mercoledì con la prima sfida di Champions League contro il Feyenoord che a fine febbraio ha eliminato il Milan in trasferta.