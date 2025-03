Lapresse.it - Inter, out Dimarco e niente più esterni: Inzaghi pensa a nuovo modulo

Una tegola dopo l’altra. Nel momento più delicato della stagione l’, unica italiana rimasta in corsa su tutti e tre i fronti, Champions League, Scudetto e Coppa Italia, perde i pezzi e si avvicina alle sfide decisive non tralasciando l’ipotesi di cambiare addiritturaper fronteggiare l’emergenza. I nerazzurri si trovano di fatto senza piùperché agli infortuni di Zalewski, Carlos Augusto e Darmian si è aggiunto quello dicostretto a tre settimane di stop per un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra accusato sabato scorso subito dopo aver segnato il gol capolavoro su punizione nel big-match al ‘Maradona’ contro il Napoli.“La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni”, fa sapere in una nota stringata il club nerazzurro che di fatto certifica l’assenza del 27enne centrocampista nella trasferta d’andata degli ottavi di Champions contro il Feyenoord in programma mercoledì prossimo.