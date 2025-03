Ilfattoquotidiano.it - Inter; Napoli e Atalanta stanno riesumando pure la Juventus: perché la lotta scudetto sembra la corsa nei sacchi

Avete presente lanei, il gioco in cui i concorrenti devono avanzare con le gambe infilate in grosse buste, e quindi arrancano, rallentano, inciampano,impossibile che possano arrivare al traguardo. Ecco, assomiglia un po’ allache si sta vivendo quest’anno in Serie A. Emozionante, di sicuro. Non proprio spettacolare.Il simbolo di questa mediocrità probabilmente è la. Nel giro di una settimana è stata eliminata da entrambe le coppe, presa a pallate prima dal modesto Psv Eindhoven e poi dalle riserve dell’Empoli. La società è allo sbando, lo spogliatoio spaccato, l’ambiente in subbuglio: negli ultimi giorni si è parlato di un possibile esonero di Thiago Motta, tanto che Giuntoli è stato costretto a riconfermargli la fiducia pubblicamente, chissà quanto sincera.