Inter-news.it - Inter, Napoli e Atalanta: quota scudetto abbassata e 2 scenari – CdS

Leggi su Inter-news.it

Corsaappassionante e aperta a qualsiasi epilogo.racchiuse in appena tre punti e lasi è. E spuntano due.TRIELLO – Da “Si salvi chi può” a “Lo vinca chi può“. Incredibile corsaconracchiuse in appena tre punti. Nerazzurri a58, azzurri a 57 e Dea a 55. Insomma, fino alla fine sarà un triello clamoroso. L’ultima giornata, che sta per finire (oggi Juventus-Verona), non è stata per niente decisiva. Il distacco è rimasto invariato. Lo scontro diretto del Maradona è finito 1-1 e allo stesso tempo l’non ha approfittato della partita sulla carta abbordabile contro il Venezia penultimo per conquistare tre punti. Di conseguenza, lasi sta abbassando: potrebbero bastare anche 28 punti secondo il Corriere dello Sport.