Inter-news.it - Inter, le indicazioni dall’allenamento di oggi prima del Feyenoord – Sky

Leggi su Inter-news.it

L’prosegue la preparazione in vista della delicata trasferta di Rotterdam, dove mercoledì sera affronterà ilper l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Questa mattina la squadra si è ritrovata ad Appiano Gentile per una sessione di allenamento che ha visto alcune conferme e aggiornamenti importanti.RECUPERI VICINI – Notizie più incoraggianti arrivano su Carlos Augusto. Il brasiliano ha proseguito il suo percorso di recupero con un allenamento differenziato e sta rispondendo bene ai carichi di lavoro. Lo staff medico nerazzurro ha deciso di non forzare i tempi e, salvo sorprese, il laterale ex Monza non verrà convocato per la trasferta olandese. L’obiettivo è averlo a disposizione per la partita di campionato contro il Monza, in programma sabato 24 febbraio. La notizia più positiva di giornata riguarda Hakan Calhanoglu.