Internews24.com - Inter, Inzaghi ora più che mai ha bisogno del contributo delle riserve: segnali da Bisseck e Zielinski

di Redazione, periodo delicato per i nerazzurri: serve di più da partelavorerà sull’aspetto psicologicoL’hadi ristabilire rapidamente le proprie energie fisiche e mentali. Dopo la partita contro il Napoli allo Stadio Maradona, i nerazzurri torneranno in campo mercoledì sera a Rotterdam per affrontare il Feyenoord nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. In questo periodo,dovrà lavorare molto sull’aspetto mentale; di seguito, l’analisi della Gazzetta dello Sport.L’ANALISI DELLA GAZZETTA DELLO SPORT – «ha la necessità di prendere qualcosa in più dai giocatori che non sono in prima linea. Al netto degli infortuni che stanno mettendo in difficoltà il tecnico, perché tutti concentrati nello stesso reparto, chi è dietro ai titolari molto poco ha dato fin qui.