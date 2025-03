Sport.quotidiano.net - Inter, il dilemma dei cambi. Bastoni fuori fa discutere

Incedibile. Pilastro. Uno che poteva giocare con Guardiola al City, prima che la scelta per rafforzare la difesa del City cadesse su Gvardiol. E che in passato disse no a Conte, quando voleva portarlo al Tottenham. Un intoccabile.ista dal 2019 e negli anni assurto a presenza fissa e titolare anche in nazionale. Alessandroha un curriculum di elevata statura, eppure 90’ filati non li gioca dal 26 gennaio (Lecce-0-4). Otto presenze, di cui una dalla panchina martedì scorso contro la Lazio, le altre come titolare ma abbonato all’uscita anticipata. Se c’è qualcuno da tirar, è facile che dopo l’ora di gioco tocchi a lui. Nei tre anni e mezzo all’, Simone Inzaghi ha abituato a una gestione certosina del minutaggio, particolarmente per quel che riguarda i dispendiosi ruoli sugli esterni, in difesa e a centrocampo.