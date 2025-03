Inter-news.it - Inter, emergenza infortuni: un interrogativo che ha del paradosso

L’domani partirà verso l’Olanda per affrontare il Feyenoord in Champions League. Tantitra le fila dei nerazzurri. Sulle fasce, Inzaghi, potrà fare affidamento solo su di un giocatore.INFERMERIA – L’e il tematiene banco in queste ultime ore. Dopo l’ultima importante e faticosa trasferta di Napoli, la squadra campione d’Italia deve fare la conta a centrocampo a causa dei problemi fisici. Federico Dimarco, dopo il gol capolavoro su punizione, deve arrendersi per uno alla coscia che lo terrà fuori 3 settimane. Hakan Çalhano?lu ha subito una contusione alla coscia destra proprio contro i partenopei che lo ha costretto ad uscire dal campo nel secondo tempo. Questo è il bollettino aggiornato all’ultima gara disputata dai meneghini. Ma bisogna ricordare che, per la trasferta olandese, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di 4 esterni su 5, con il solo Denzel Dumfries a disposizione.