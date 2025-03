Rompipallone.it - Inter, che disastro per Inzaghi: adesso trema davvero

Leggi su Rompipallone.it

L’annuncio spaventa tutto il popolo nerazzurro: ora per l’la sfida diventa ancora più complicata.Questo mercoledì andrà in scena il match di andata di Champions League trae Feyenoord. I nerazzurri giocheranno a Rotterdam e sfideranno gli uomini guidati dal neo allenatore e leggenda del calcio Robin Van Persie.La gara di ritorno, invece, è in programma il prossimo martedì 11 marzo, ovviamente a San Siro. Dall’Olanda, però, arriva un’ufficialità che manda su tutte le furie i tifosi nerazzurri: persi mette male, sarà necessaria una riprogrammazione rapida.Feyenoord, accolta la richiesta di rinvio: riposerà tra andata e ritornoLa federazione olandese ha approvato la richiesta del Feyenoord, che dunque non giocherà il match di Eredivisie in programma questo sabato.