Intelligenza Artificiale | | Il 65% dei lavoratori si aspetta benefici

UN RECENTE RAPPORTO di Access Partnership, in collaborazione con Amazon Web Services, ha analizzato le risposte di oltre 6500 dipendenti e 2000 datori di lavoro in Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, evidenziando l’urgenza di ridurre il divario di competenze in, per garantire la competitività dell’Europa nel prossimo decennio. L’adozione dell’AI può generare significativi aumenti di produttività e innovazione, ma solo se isono adeguatamente formati per utilizzarne gli strumenti in modo efficace. I dati confermano l’enorme opportunità economica che l’integrazione dell’nel mondo del lavoro può offrire al continente. Entro il 2028, l’86% dei datori di lavoro prevede di implementare strumenti di, con un impatto significativo nelle aree IT (82%).