Innovazione, startup e scaleup. Ecco da dove partire per una nuova Ue

Fino alla mezzanotte di lunedì 17 marzo, ora di Bruxelles, i cittadini europei potranno dare il loro contributo di idee e di proposte per aiutare la Commissione Europea a definire una strategia di sostegno per. Primo obiettivo dichiarato: deliberare il cosiddetto 28° Regime, cioè un sistema di norme unico per le nuove imprese ad alto valore innovativo in tutti i Paesi dell’Unione, per poi arrivare a un Innovation Act. È assai interessante, certamente ambizioso e per certi versi sorprendente questo impegno in una fase in cui nell’Unione prevalgono le spinte centrifughe e le posizioni sovraniste.Diciamo subito che bisogna sfuggire alla tentazione di rispondere alla chiamata con le parole del presidente Mario Draghi al Parlamento Europeo: “Quando mi chiedete cosa sia meglio fare adesso, io dico: non ne ho idea, ma fate qualcosa!”.