Ilrestodelcarlino.it - "Inizio morbido, scivolavamo in campo. Poi non abbiamo reagito come dovevamo"

Seconda sconfitta consecutiva per il Castelfidardo del tecnico Marco Giuliodori e appuntamento con il match point salvezza nuovamente rinviato. Il tecnico con molta onestà a fine gara ha ammesso le difficoltà incontrate dai suoi ragazzi. Mister Giuliodori, approccio alla gara troppo ‘’? "Sì, non mi è piaciuto l’atteggiamento iniziale dei miei ragazzi. Sapevamo che ilsarebbe stato scivoloso dopo tanta pioggia, che le dimensioni erano ridotte e che occorreva fare attenzione. Invece nonapprocciato bene,sul terreno e questo significa che noncapito quello chefare. Poi c’è stato questo errore sull’azione del rigore, un pallone chespazzare via e che invece è rimasto lì, fallo netto". Meglio nella ripresa? "Sicuramentefatto meglio, ma di opportunità non neavute.