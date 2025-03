Agi.it - Inizio di marzo con anticipo di primavera grazie all'alta presisone

AGI - Progressivo rinforzo dell'pressione tra Europa e Mediterraneo. Resta ancora attiva una circolazione depressionaria sulla Penisola Iberica e aria più fredda si muove sui settori orientali del continente. Condizioni di tempo in deciso miglioramento sull'Italia anche se un po' di nuvolosità interesserà ancora il Sud con qualche pioggia sparsa non esclusa. Prossimi giorni che vedranno invece condizioni meteo stabili con sole prevalente da Nord a Sud. Poche variazioni fino al secondo weekend diquando gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano un possibile peggioramento in arrivo da ovest. Una vasta struttura depressionaria dovrebbe infatti muoversi dall'Atlantico verso l'Europa occidentale portando maltempo anche sull'Italia. Previsioni meteo per oggi al nord Giornata all'insegna del tempo stabile sulle regioni settentrionali con sole prevalente su tutti i settori sia al mattino che al pomeriggio.