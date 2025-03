Lortica.it - Inizio dei lavori di restauro della facciata della Pieve di Santa Maria ad Arezzo

Hanno preso il via oggi idie consolidamentoprincipalediAssunta ad. L’intervento riguarda la superficie lapidea dal piano del sagrato fino al terzo loggiato, con operazioni di pulitura, consolidamento e protezione del paramento lapideo. Il completamento deiè previsto entro la fine del 2025.Ilè reso possibile grazie al sostegno di donazioni private, tra cui quella di Patrizio Bertelli, presidente del Gruppo Prada, che ha contribuito con 1.000.000 di euro. L’opera si inserisce in un progetto volto a preservare un importante patrimonio storico e artistico per la città di.Ilprevede anche il rinforzo delle strutture più degradate, con interventi strutturali sulle colonne e altre parti vulnerabili, utilizzando materiale lapideo simile all’originale.