Oasport.it - Inghilterra-Italia, Sei Nazioni rugby 2025: programma, orario, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

Torna dopo il weekend di pausa il Guinness Seie il prossimo fine settimana andrà in scena il quarto turno, con l’di Gonzalo Quesada che sfiderà a Twickenham l’. Gli azzurri saranno in campo domenica 9 marzo con calcio d’inizio alle ore 16.00.Una sfida difficile per gli azzurri, reduci dal pesante ko subito a Roma da parte della Francia.che, invece, non ha convinto ma si è imposta di strettissima misura in casa contro la Scozia, restando in corsa per il titolo. Gli inglesi hanno bisogno di vincere e di farlo con il bonus per non veder scappare via Irlanda o Francia, attualmente davanti a loro, ma deve cambiare sicuramente ritmo. L’ha sin qui vinto due partite, entrambe di un solo punto, e con gli azzurri vorrà dare una prova di forza.