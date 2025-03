Justcalcio.com - Inghilterra internazionali nati fuori dall’Inghilterra

Leggi su Justcalcio.com

Sito inglese:L’nominò Thomas Tuchel come manager nell’ottobre 2024, con il tedesco che prendeva ufficialmente la carica dei tre leoni nel gennaio 2025.Tuchel diventa il secondo direttore d’oltremare della squadra nazionale maschile inglese, dopo che Sven-Göran Eriksson della Svezia ha trascorso cinque anni in carica tra il 2001 e il 2006.Ma per quanto riguarda i giocatori? Qui, uno sguardo aglimaschili dell’che sonodal paese che hanno continuato a rappresentare .Tony Dorigo (Australia)Tony Dorigo in azione per l’contro il Brasile nel 1993. (Credito immagine: Getty Images)Tony Dorigo è nato a Melbourne, in Australia e si è trasferito indopo un processo di successo con Aston Villa, avendo scritto a 14 club di punta chiedendo una possibilità.