Internews24.com - Infortunio Sommer, lo svizzero accelera verso il recupero grazie… al tutore! Il piano per il rientro

di Redazione, loilgrazie. al! Ilper ila difendere i pali dell’InterYannildall’alla mano, per il quale, nei giorni scorsi, si è sottoposto ad un intervento chirurgico per ridurre la frattura al dito. L’Inter e Simone Inzaghi sono pronti a riabbracciarlo a breve grazie ad un, fatto ad hoc per il portiere e grazie al quale loieri ha svolto il suo primo allenamento post intervento. Questo il punto fatto dalla Gazzetta dello Sport suldello staff medico nerazzurro per ilcompleto di– «È iniziata la nuova vita di Yanndopo l’operazione al pollice e con ilad hoc che lo aiuterà nei prossimi giorni. Ieri è stato il primo giorno di allenamento per locon la novità al dito cheil suo ritorno in campo.