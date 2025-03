Internews24.com - Infortunio Sommer, il portiere svizzero fa gli straordinari. Ecco l’incredibile colpo di scena: può tornare in questo match

Leggi su Internews24.com

di Redazione, procede spedito il recupero delche potrebbe addirittura essere in campo inOttime notizie in casa Inter, prosegue il recupero di Yannche durante una seduta di allenamento si è infortunato alla mano ed è stato costretto a sottoporsi ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra.L’estremo difensore dell’Inter sta accelerando il suo recupero e come riportano le pagine dell’edizione odierna di Tuttosport potrebbedisponibile per la gara di ritorno a San Siro contro il Feyenoord. Intanto mercoledì 5 Marzo i nerazzurri saranno impegnati nella sfida di andata degli ottavi di finale contro la squadra olandese il cui fischio di inizio sarà alle ore 18:45 al de Kuip.