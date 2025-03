Internews24.com - Infortunio Dimarco, speranze ridotte al lumicino per Feyenoord Inter: oggi gli esami! Le sensazioni

di Redazionealpergli! Lesulle condizioni dell’esternoSi accettano miracoli in casa: Simone Inzaghi si può affidare soltanto alle preghiere o alla scaramanzia per sperare di avere Federicoa disposizione per la trasferta in Champions League a Rotterdam contro il, dopo l’muscolare che ha costretto il calciatore al cambio con il Napoli. Lead Appiano Gentile, come spiega la Gazzetta dello Sport, non sono delle più positive. Il giocatore nella giornata disi sottoporrà aglistrumentali di rito, ma, come sottolinea la rosea, per capire l’entità e la gravità della contrattura serviranno più di 24 ore.– «Federicofaràmedici al flessore della coscia destra che lo ha costretto a lasciare lo stadio dedicato a Diego dopo una punizione maradoniana: servono, infatti, più di 24 ore per valutare l’eventuale evoluzione della contrattura, ma ledi averlo in Olanda sono molto poche».