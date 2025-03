Infortunio Dimarco | ecco quanto resterà fuori Salterà sfide chiave

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Federicosi è sottoposto questa mattina agli esami strumentali dopo il problema fisico accusato nella sfida contro il Napoli. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Secondoriportato da FCInter1908, il laterale nerazzurro potrebbe restare fermo per circa 20 giorni.almeno 20 giorniDi conseguenza,sicuramente l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord, in programma mercoledì a Rotterdam. Inoltre, la sua presenza per il big match del 16 marzo contro l’Atalanta a Bergamo resta fortemente in dubbio.Questo il comunicato dell’Inter di questa mattina: “Federicosi è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.