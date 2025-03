Juventusnews24.com - Infortunio Conceicao: definiti i tempi di recupero. Ecco quanto rimarrà fuori dopo l’elongazione del bicipite femorale

di Marco Baridondi: l'esterno portoghese salterà il Verona e non solo. Tutti gli aggiornamentiFrancisco, in seguito a un fastidio muscolare alla coscia destra, questa mattina è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J Medical. Gli esami hanno evidenziato un'elongazione del. Come appreso da Juventusnews24.com, l'esterno portoghese resteràper circa 10 giorni.Oltre al posticipo Juve-Verona, dunque, l'ex Porto salterà sicuramente lo scontro diretto di domenica prossima contro l'Atalanta di Gasperini.