Calcionews24.com - Infortunio Calhanoglu, novità molto importante per il centrocampista dell’Inter. Quando ritornerà in campo?

Leggi su Calcionews24.com

, buone notizie in casa Inter in vista della gara di Champions League! Le ultime sulle condizioni delturco Arrivano buonissime notizie riguardo le condizioni di Hakan, sostituito nel secondo tempo di Napoli, per un piccolo problema fisico. Secondo quanto riportato da Simone Togna, il turco continua il suo lavoro a parte, per poi .