Infortunio Calhanoglu buonissime notizie in vista del Feyenoord! Le ultime

di Redazioneindel! Lesulle condizioni del centrocampista turcoArrivanoriguardo le condizioni di Hakan, sostituito nel secondo tempo di Napoli, per un piccolo problema fisico. Secondo quanto riportato da Simone Togna, il turco continua il suo lavoro a parte, ma domani dovrebbe rientrare con i compagni. Quasi sicura la sua convocazione per l’andata degli ottavi di finale di Champions League che vedrà l’Inter fare visita al. Ecco tutti i dettagli:#Inter, anche oggi #ha lavorato a parte, seppur ad altissima intensità. Domani il turco dovrebbe rientrare in gruppo ed essere così convocato per #inter pic.twitter.com/Q53dVPLtm2— Simone Togna (@SimoneTogna) March 3, 2025SU- «Inter, anche oggi #ha lavorato a parte, seppur ad altissima intensità.