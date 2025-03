Internews24.com - Infortuni Inter, Inzaghi fa la conta degli arruolabili in vista del Feyenoord. Il punto della situazione

di Redazione, oggi è il giorno decisivo.capirà chi sono i giocatori realmenteper la trasferta contro ilMancano due giorni a, la prima delle due partiteottavi di finale di Champions League. Partita assolutamente non da sottovalutare considerando anche il fatto che proprio gli olandesi hanno fatto fuori il Milan;oggi farà ladei giocatori abili eper il match del mercoledì pomeriggio.Il dubbio principale resta quello su Dimarco che durante la partita contro il Napoli era stato costretto ad uscire dal rettangolo di gioco, oggi la risonanza magnetica chiarirà se è presente un danno muscolare ai flessoricoscia destra. Fuori con certezza Zalewski, Darmian, e Carlos Augusto. Buone notizie invece per quanto riguarda Calhanoglu che ieri ha lavorato a parte ma oggi dovrebbe tornare in gruppo, come riporta Tuttopsort.