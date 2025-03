Ilrestodelcarlino.it - Influenza canaglia, Barontini dà forfait. Non farà gli europei indoor in Olanda

Simonesaluta l’Europeo. A malincuore. Perché era dentro la squadra azzurra che volerà inper partecipare alla rassegna continentale di Apeldoorn dal 6 al 9 marzo. Ma proprio ieri l’atleta anconetano ha deciso di non partecipare. Il ritiro di venerdì nel meeting di Madrid ha influito e non poco. Due ritiri su tre gare negli 800 metri perin questo inizio stagione, l’altro nella francese Lievin a metà febbraio. A complicare il tutto un’che lo ha debilitato e non poco. Ieri la comunicazione deldel mezzofondista dorico con tanto di post social: "Ci metto l’anima, sempre - attacca così il pluricampione italiano delle Fiamme Azzurre, classe 1999 -. Sono però distante anni luce da dove vorrei essere, la mia condizione fisica in questo momento non rispecchia neanche lontanamente quanto di buono fatto in allenamento questo inverno.