Ilfattoquotidiano.it - Influencer fa surf vicino alla riva ma un peschereccio a motore non la vede: muore a 15 giorni dalle sue nozze la 34enne Javiera Ortiz

Stava facendodella spiaggia di Rinconada, a Tauca, Cobquecura, quando un motoscafo lanciato ad alta velocità l’ha colpita.è morta a causa delle ferite riportate dopo l’impatto col. Designer emolto seguita sui social,avrebbe dovuto sposarsi tra due settimane. Dopo l’incidente, è stata trasportata d’urgenza in ospedale ma è morta poco dopo a causa della gravità delle ferite.Il capitano dell’imbarcazione, che andava ad alta velocità, un uomo di 60 anni, è stato arrestato e poi rilasciato su cauzione in attesa delle indagini penali in corso. E c’è un video diffuso da alcuni siti e tabloid, come il Daily Mail, nel quale siildirigersi verso lae passare sopra, senza che l’equipaggio la veda.