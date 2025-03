Inflazione europea in calo a febbraio 24% leggermente sopra le stime Giovedì decisione Bce sui tassi

Ilfattoquotidiano.it - Inflazione europea in calo a febbraio (2,4%), leggermente sopra le stime. Giovedì decisione Bce sui tassi

L’nella zona euro è scesa al 2,4% a2025, dal 2,5% di gennaio. Un dato lievemente al didelledegli analisti (2,3%). Lo indica Eurostat nella stima flash, suscettibile di successive revisioni. Rispetto a gennaio, i prezzi sono cresciuti in media dello 0,5%. I prodotti alimentari segnano un + 0,7% mese su mese, viceversa l’energia scende dello 0,3%. Resta alta, ma in discesa, l’nel settore servizi (al 3,7% dal 3,9% di gennaio).Forte flessione del carovita in Francia, dove il tasso si dimezza dall’1,8% di gennaio allo 0,9% del mese scorso. In Germaniastabile al 2,8%, mentre in Italia resta all’1,7% (il dato è armonizzato per i criteri statistici europei,differente rispetto a quello abitualmente comunicato dall’ Istat, ndr).