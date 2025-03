Lanazione.it - Inferno in casa: picchia la moglie con un bastone e la minaccia col coltello

Assisi, 3 marzo 2025 -in. Ancora una volta la vittima è una donna costretta a subire la violenza del marito. Succede in un'abitazione a Santa Maria degli Angeli: marito elitigano, lui la. E non è la prima volta visto che la Polizia era dovuta intervenire già lo scorso ottobre, quando la donna si è vista costretta a denunciare il marito per le sue continue vessazioni e violenze. All’arrivo dei poliziotti la lite è ancora in corso, i due quindi vengono separati. La donna ha raccontato di avere subito diversi colpi su varie parti del corpo, e anche con un. L’uomo le avrebbe quindi impedito di uscire dall’abitazionendola con unda cucina. Sugli avambracci presentava delle ferite che secondo le forze dell’ordine potrebbero essere auto inferte.