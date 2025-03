Quotidiano.net - Industria auto europea salvata: la Commissione sostiene l'Italia, dice Urso

l', lada? ragione all'". E' quanto ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, in una nota in merito alle dichiarazioni del presidente della, Ursula von der Leyen, al termine del secondo meeting nell'ambito del Dialogo strategico sul futuro dell'motive. "Eliminata la tagliola delle multe che avrebbe determinato il collasso del settore. Ora avanti con la piena neutralita? tecnologica, l'nomia strategica nella produzione di batterie e un piano incentivi europeo", aggiunge