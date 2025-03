Individuazione 3 scuole che collaborino col MIM per eventi ministeriali | scadenza 13 marzo

Leggi su Orizzontescuola.it

Il Ministero dell’Istruzione ha avviato una procedura di selezione per individuare tre istituzioni scolastiche a livello nazionale. Lesaranno chiamate a collaborare con la Direzione Generale per la comunicazione e le relazioni istituzionali per promuovere la partecipazione dellee degli studenti a.L'articolochecol MIM per13