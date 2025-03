.com - Indian Wells: calendario, italiani in campo, montepremi e dove vederlo in tv

toc (Adnkronos) – L’attesa è finita. Inizia oggi, lunedì 3 marzo, il torneo di, uno dei Masters 1000 più ambiti e prestigiosi dell’intero circuito. Anche senza Jannik Sinner, squlificato per tre mesi dopo l’accordo con la Wada per porre fine al caso Clostebol, sono tanti i tennistiimpegnati sul cemento della California. Da Matteo Berrettini a Lorenzo Musetti e non solo. A caccia della corona di Carlos Alcaraz, vincitore nel 2024, ci saranno tutti i migliori tennisti del circuito, alla ricerca di punti preziosi per il ranking. Uno dei più agguerriti sarà proprio lo spagnolo, terzo nella classifica Atp e con 1000 punti da difendere, mentre Alexander Zverev, numero 2 del mondo, spera di avvicinare il primato di Jannik Sinner. Tanta Italia a. Oggi, lunedì 3 marzo, Mattia Bellucci, Matteo Gigante, Giulio Zeppieri e Fabio Fognini affronteranno il proprio turno di qualificazione al tabellone principale.