Indian Wells 2025 oggi il sorteggio dei tabelloni Partono le quali maschili 4 gli italiani al via

Leggi su Sportface.it

Il circuito tennistico è pronto a tornare sotto i riflettori con il tradizionale ‘marzo nordamericano’ contraddistinto dai due appuntamenti die Miami. Si parte prima dal deserto californiano, con due settimane di torneo che ci porteranno poi in Florida per l’ultimo impegno sul veloce. Dalla conclusa della finale di Miami, in programma proprio nell’ultimo giorno del mese di marzo, ci attenderanno infatti due mesi di terra battuta.Ma veniamo all’attualità e quindi al Masters 1000 e WTA 1000 di, i cui incontri di main draws scatteranno nella giornata di mercoledì 5 marzo alle ore 20:00 italianee. Questo sarà l’orario di partenza fino a sabato, poi da domenica si anticipa di un’ora – alle 19:00 nostre – perché negli States cambia già l’ora e quindi per un paio di settimane avremo un’ora di fuso orario in meno rispetto a loro.