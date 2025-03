Lanazione.it - Incidente sulla A1 tra un autobus e tre mezzi pesanti, autostrada chiusa

Firenze, 3 marzo 2025 – Traffico in tilt sull’del Sole: nel tratto fiorentino della A1, intorno alle 10,30, e? stato necessario chiudere temporaneamente il tratto tra Valdarno e Incisa verso Firenze a causa di unall’altezza del km 323. Quattro icoinvolti: un(per fortuna senza passeggeri a bordo) e tre. Si sono formati oltre 4 chilometri di coda con uscita obbligatoria Valdarno. Sul luogo dell’i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4 Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Non risultano feriti. Agli utenti in transito diretti verso Firenze Autostrade consiglia, dopo l‘uscita alla stazione Valdarno, di percorrere la viabilita? ordinaria e rientrare in A1 a Incisa.