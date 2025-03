Tutto.tv - Incidente osé per Barbara De Santi a UeD, Maria manda via Angelo

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne ci sono stati dei colpi di scena. Il primo argomento che è stato affrontato ha riguardato Tina Cipollari e il suo spasimante. Quest’ultimo ha scritto una lettera alla tronista/opinionista della trasmissione che ha generato un certo sgomento. Successivamente, poi, si è parlato diDe, la quale è stata protagonista di unpiccante. La cacciata didallo studio di Uomini e DonneLa puntata del 3 marzo di Uomini e Donne è stata alquanto movimentata.De Filippi ha deciso di cominciare dal trono di Tina Cipollari. Al centro dell’attenzione c’è stato, in quanto si è scoperto che in questi giorni ha provato a mettersi in contatto con Morena. Il cavaliere, però, aveva taciuto la cosa alla redazione, che poi l’ha scoperto tramite la dama.