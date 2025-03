Ilrestodelcarlino.it - Incidente in superstrada nel Ferrarese, morto sul colpo

Ferrara, 3 marzo 2025 – LaFerrara-Mare fa un'altra vittima. E questa volta, di mezzo, finisce il cantiere aperto da diverse settimane poco prima dello svincolo di Rovereto, direzione mare. L'ultima tragedia è di ieri sera, poco dopo le 22. A perdere la vita è un uomo di 63 anni il quale stava procedendo verso i lidi quando, per cause ancora in fase di accertamento, è finito addosso al new jersey, tirandolo giù. Un impatto devastante, con la piccola Kia grigia che si è trasformata in un ammasso di ferro e lamiere, un inferno che non ha lasciato nessuno scampo al conducente,praticamente sul. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con ambulanza e automedica e i vigili del fuoco di Portomaggiore. Dei rilievi si è occupata la Polizia stradale mentre i carabinieri del nucleo radiomobile di Portomaggiore hanno regolato la viabilità.