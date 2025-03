Incidente in Kenya, due italiani morti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.15 Un piccolo bus su cui viaggiavano anche 6è stato coinvolto in unin,nei pressi di Diani. Degliuno è morto sul colpo, mentre una donna durante il ricovero in ospedale.Il loro tour operator ha incaricato i suoi rappresentanti indi prestare assistenza ai 4 feriti ricoverati in due ospedali differenti. Le autorità locali stanno accertando la dinamica. Il ministero degli Esteri, con l'Ambasciata d'Italia a Nairobi e il Consolato onorario a Mombasa, sta seguendo il caso.