Ilgiorno.it - Incidente a Locate Triulzi, schianto ad alta velocità tra due auto sulla Val Tadione: tre feriti gravi

, 3 marzo 2025 – Unoviolento tra dueche si sono scontrate frontalmenteStatale 412 della Val Tidone, probabilmente a causa di un sorpasso azzardato. L'unica certezza, per ora, è l'elevatacon cui viaggiava almeno uno dei due veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un'medica, che hanno prestato i primi soccorsi ai. Due di loro sono stati trasportati all'Humanitas di Rozzano, mentre il terzo è stato trasferito al Policlinico di Milano. Altre due persone sono rimaste coinvolte nell', ma senzaconseguenze. L'ha compromesso la circolazioneValtidone, bloccata in entrambe i sensi di marcia, fino a pochi minuti fa. I residenti disono rimasti bloccati nel traffico a causa della chiusura del sottopasso di via Moro, interessato dai lavori di quadruplicamento della linea ferroviaria Milano-Pavia, e del conseguente blocco dell'accesso alla Valtidone.