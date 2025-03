Ilgiorno.it - Incidente a Cernusco Lombardone, scooter si schianta contro un furgone sulla Sp 54: grave centauro

(Lecco), 3 marzo 2025 –lunedì mattinaSp 54 a. Un cittadino marocchino di 56 anni in sella ad unodi grossa cilindrata si ètola fiancata di un. E' stato soccorso dai sanitari di Areu, compresi i soccorritori dell'eliambulanza di Milano e trasferito d'urgenza in ospedale, al San Gerardo di Monza. L'è successo poco dopo le 7, lungo la provinciale Monticello Brianza – Paderno d'Adda. Il 56enne si è scontratounper il trasporto di generi alimentari: l'autista si stava immettendostrada principale da una via laterale, il, che viaggiava in veceSp 54 non è riuscito a frenare in tempo ed è finito addosso alla portiera del camioncino, per poi essere catapultato a terra.