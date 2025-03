Laspunta.it - Inceneritore di Santa Palomba. D’Annibale risponde a Luparelli “Non accettiamo lezioni da lui”

Il convegno sull’disvoltosi ad Albano ha aperto la stura a molte polemiche, addirittura tra consiglieri della maggioranza capitolina. La polemica sarebbe stata l’accostamento del progetto Gualtieri alla Commissione parlamentare ecomafie. In questo trambusto ha fatto scalpore la posizione del consigliere comunale capitolino,che ha chiesto conto ad Alleanza Verdi Sinistra del perché alcuni consiglieri sostengano il no all’dipur facendo parte della maggioranza capitolina che governa la Capitale. A questo stizzito intervento ha risposto Tonino#perlefuturegenerazioni che al riguardo ha detto“Riprendo il comunicato diche non ha “gradito” la presenza dell’Onorevole Francesco Emilio Borrelli, Vicepresidente della Commissione parlamentare sulle ecomafie, all’evento organizzato ad Albano da una lista politica che, insieme a tante altre realtà, con coerenza porta avanti le battaglie sulla difesa dell’ambiente attraverso lo sviluppo dell’economia circolare che, fino a poco tempo fa, era una bandiera per lo stesso