Ilrestodelcarlino.it - Incendio in A14, veicolo distrutto. I vigili del fuoco spengono il rogo

Prendeun’auto in A14, intervento deidel. È accaduto alle 23.40 di sabato sera, sull’autostrada, in direzione nord, nel territorio del comune di Ozzano dell’Emilia. Sul luogo dell’si è portata la squadra deideldi Medicina ed è stato necessario anche far arrivare una autobotte. È intervenuta anche la polizia di Stato. Dall’auto si è alzata un’alta colonna di fumo bianco. Ilè andato. Nel, che ha interessato solamente un, per fortuna non sono rimaste coinvolte delle persone: non risulta esserci nessun intossicato o ferito.