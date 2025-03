Lapresse.it - Incendi nella Carolina del Sud e del Nord: oltre 175 roghi in pochi giorni

Squadre anto hanno continuato a combattereboschivi nelle Caroline dele del Sud domenica scorsa, in condizioni di siccità e venti forti che hanno costretto all’evacuazione di alcuni residenti. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha avvertito di un aumento del pericolo diregione a causa della combinazione di combustibili estremamente secchi e umidità relativa molto bassa.Indel Sud,175hanno bruciato circa 17 chilometri quadrati. Il governatore Henry McMaster ha dichiarato lo stato di emergenza domenica per supportare gli sforzi di risposta agliboschivi, e un divieto di bruciature a livello statale è rimasto in vigore. CREDIT WPDE