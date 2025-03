Gamberorosso.it - In un ex grand hotel si stagionano tra i migliori prosciutti d'Italia, prodotti da un piccolo salumificio di montagna

Leggi su Gamberorosso.it

Tante storie si intrecciano nelle cantine di stagionatura deiMarchisio. Quella di Lurisia, famosa per la sua acqua: acqua miracolosa secondo una leggenda locale di inizio Novecento, capace di guarire bene e velocemente le ferite infette, nella realtà contenente radio come ha poi scoperto il premio Nobel Marie Curie. C’è la storia del centro termale, che sorse anni dopo con i suoi 17 alberghi, e quella delRadium, gioiello dell’hospitality locale, che ai suoi tempi d’oro ha ospitato nomi altisonanti della politica, dell’economia e della moda. E c’è la storia di Marchisio,nella vicina Pianfei, nato nel 1958 (ma il padre del fondatore aveva negli anni ’40 una salumeria), che nel 2015 ha acquistato il Radium, nel frattempo chiuso e lasciato in stato di abbandono, trasformandone una parte in cantine di stagionatura delle cosce suine.