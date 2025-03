Ilfoglio.it - In un calcio che cambia solo Diego Pablo Simeone rimane fermo

“Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi”, dice il neo-garibaldino Tancredi a suo zio Fabrizio ne “Il Gattopardo”, opera di Giuseppe Tomasi di Lampedusa rispolverata da un adattamento in onda su Netflix dal 5 marzo. Anche, in arte Cholo, ha dovutore molto negli anni. I giocatori invecchiano e si sostituiscono. Tutti però possono essere ricondotti allo stesso ideale, quello che non invecchia mai. Sono passati oltre 10 anni dalla Liga vinta nel 2014, quella che consacròallenatore. Il Cholismo divenne l'ideale, il perfetto antidoto al tiki-taka per molti, per altri quasi “sangue e merda”, definizione che il socialista Rino Formica attribuì alla politica, un catenaccio di quelli che già non si vedevano più e che si sarebbero visti ancora meno negli anni a venire.