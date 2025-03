Unlimitednews.it - “In the Shadow of the Cypress” trionfa agli Oscar dopo il successo al ‘Marateale’

LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il corto animato “In Theof the: grandeper il vincitore del concorso “Marateale in Short“. “In Theof the“, il cortometraggio animato diretto da Shirin Sohani e Hossein Molayemi, ha conquistato il prestigioso Premionella categoria Best Animated Short Film. Il film, che aveva già ottenuto il riconoscimento al “Marateale in Short” il concorso dedicato ai cortometraggi nell’ambito del festival Marateale – Premio Internazionale Basilicata, selezionato dalla giuria composta da Tarak Ben Ammar, Paride Leporace e Manuela Rima, grazie alla collaborazione di Voce e Spettacolo di Walter Nicoletti che ne ha curato la distribuzione, conferma cosi il suo straordinario valore artistico e narrativo.