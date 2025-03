Donnapop.it - In Rai è successo un fatto «molto drammatico»: un’attrice si è sentita male ed è stata portata in ospedale, ecco chi è

Leggi su Donnapop.it

Durante l’ultima puntata di Storie Di Donne Al Bivio, Monica Setta ha raccontato un episodio inaspettato eaccaduto dietro le quinte. Mentre la trasmissione si stava svolgendo, la conduttrice ha svelato che una delle ospiti si èimprovvisamente, e il suo malore ha causato preoccupazione tra i presenti.La situazione ètalmente grave che l’attrice èimmediatamentein. La notizia ha sconvolto i fan e tutti coloro che erano in studio, ma fortunatamente, dopo alcuni giorni, ha avuto un buon recupero.Famosa attrice si èin Rai:chi è e cosa èMonica Setta ha raccontato che Barbara De Rossi, mentre si trovava nel trucco per la trasmissione, ha iniziato a sentirsi, vomitando improvvisamente. Nonostante fosse pronta per entrare in studio, la situazione è peggiorata rapidamente e le è stato necessario un ricovero urgente al Policlinico Gemelli.